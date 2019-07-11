На территории Украины нет законных онлайн-аптек - не существует отдельной или целой сети. Согласно закону, продажа лекарственных средств осуществляется только в аптеках, а не дистанционно или онлайн.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

По ее словам, также не стоит заказывать лекарства по почте.

Кроме того, она опровергла, что Минздрав рекомендует сомнительные препараты. Поскольку в последнее время в интернете распространяется реклама "чудо-препарата" против гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, где в описании указывают, что его якобы рекомендует Минздрав Украины, этому верить не стоит. Мошенники пытаются незаконно продать препарат, чтобы нажиться на здоровье украинцев.

Отмечается, что преступники обещали за довольно небольшие деньги, который нормализует давление, восстанавливает сосуды и защищает от инфаркта и инсульта. Низкую цену лекарств они объясняли тем, что 93% стоимости компенсируется из средств налогоплательщиков. Но все это неправда. Кроме того, злоумышленники продают этот препарат незаконно, ведь он не имеет государственной регистрации.

Как пишет Супрун, разоблачить преступников в этой ситуации можно с помощью нескольких простых источников: перечень лицензий, перечень препаратов, которые закупаются за средства налогоплательщиков, и которые пациенты могут получить в больнице. Также можно проверить, имеет ли лицензию аптека.

Жертвами мошенничества потенциально являются пенсионеры и люди преклонного возраста.

Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун

Ранее сообщалось, что Супрун рассказала, чем полезен шоколад и как его правильно выбирать.

Также мы писали, что Супрун призвала украинцев заменить полиэтиленовые пакеты экосумками.