Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Молдовы Майей Санду вопрос экстрадиции в Украину бывшего судьи Николая Чауса. Об этом он рассказал во время совместной с главой молдавского правительства пресс-конференции, передает Укринформ.

"Я поднял вопрос об экстрадиции в Украину пресловутого экс-судьи Николая Чауса. Наши партнеры пообещали содействовать этому процессу", - отметил Зеленский.

Напомним, 9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Чауса в получении неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов, которые нашли в двух стеклянных банках. Одну из них судья лично закапывал во дворе собственного частного домовладения.

Верховная Рада 6 сентября 2016 года поддержала представление ГПУ и дала согласие на задержание и арест судьи. С 11 ноября 2016 года Чаус находился в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину.

1 марта 2017 года Чауса задержали в Молдове. Сразу после этого Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что потребует выдачи его Украине для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством. В начале марта документы на экстрадиционный арест судьи направлены молдавской стороне.

В ноябре 2017 года Высший совет правосудия освободил Чауса от должности судьи Днепровского районного суда города Киева, поскольку 1 сентября 2016 года у судьи закончился отпуск, однако после этого он на работе не появлялся.

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