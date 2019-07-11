Вечером 8 июля, в час пик в Киеве, патрульные заметили автомобиль, который ехал по полосе для общественного транспорта, минуя пробки. Увидев нарушителя, патрульные остановили автомобиль и увидели в его салоне на пассажирском сиденье женщину, которая вот-вот должна родить.

Патрульные немедленно приняли решение осуществить сопровождение этого автомобиля в роддом, где будущую маму уже ожидали врачи. Несколько минут и женщина была доставлена в медицинское учреждение, где через некоторое время родилась маленькая девочка Аврора.

В сети появилось видео очевидцев. Их слова благодарности и комментарии к этому событию, один из которых заслуживает отдельного внимания. Женщина сразу почувствовала себя в безопасности, на ее глазах появились слезы и так, как говорить она уже не могла, она плакала и улыбалась между схватками патрульным.

Видео: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

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