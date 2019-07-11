Замглавы Офиса президента Владимира Зеленского Вадим Пристайко будет принимать участие во встрече внешнеполитических советников лидеров стран и правительств "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, Россия), которая состоится 12 июля в Париже, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что в пресс-службе президента Украины сообщили, что Пристайко будет представлять украинскую сторону на этой встрече.

Ранее пресс-служба правительства ФРГ сообщила, что данная встреча состоится 12 июля в Париже.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что с российской стороны во встрече примет участие помощник президента РФ Владислав Сурков.

Как сообщалось, спецпредставитель США Курт Волкер обсудил с помощником президента России Владиславом Сурковым вопрос проведения следующей встречи в "нормандском формате", которая может состояться после выборов в Верховную Раду.