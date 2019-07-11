В Офисе президента Украины подтвердили, что Владимир Зеленский провел сегодня, 11 июля, телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным.

Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.

Уточняется, что ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.

Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандской формате.

Как ранее заявили у Путина, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Информацию о том, что именно Зеленский позвонил Путину на Банковой не подтверждают, но и не опровергают.

Ранее "Страна" писала о том, что "Путин ответил Зеленскому по поводу встречи в нормандском формате и предложил вернуться к этой теме после выборов в Раду.

Также мы сообщали, что на встрече советников лидеров нормандского формата в Париже Россию представит Сурков.