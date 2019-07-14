Службу по делам детей обязали знакомить кандидатов в усыновители среди граждан Украины с информацией о детях, которые могут быть усыновлены.

Соответствующие изменения постановлением Кабмина от 10 июля 2019 внесены в Порядок осуществления деятельности по усыновлению и осуществления надзора за соблюдением прав усыновленных детей. Об этом сообщает ЮрЛига.

Постановлением вводится обязательная подготовка граждан Украины, которые желают усыновить детей, к этому событию.

Кроме того, будет создана постоянно действующая комиссия по вопросам международного усыновления.

Как сообщала "Страна", в Украине усыновителям детей будут давать на работе 56-дневный оплачиваемый отпуск. Соответствующий правительственный законопроект № 6350 относительно предоставления отпуска при усыновлении сироты, ребенка, лишенного родительской опеки был принят за основу на утреннем заседании Рады 15 января.

Напомним, что нардепы приняли закон о кастрации педофилов.