В ближайшее время украинские ВМС ВСУ не планируют проходить через Керченский пролив, но в будущем такие попытки могут произойти. Об этом сообщил глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, передает "Новинария".

"Конкретно в эту секунду - нет. А вообще - конечно, планируем. Поскольку Керченский пролив - наш, как бы россияне не кричали, что он их. В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив. Но на данный момент мы такого не планируем", - заявил Хомчак.

Кроме того, он сообщил, как командование Генштаба планирует развивать Военно-морские силы Украины в ближайшей перспективе. В частности, Хомчак сообщил, что сейчас продолжается обучение экипажей для двух американских "Айлендов", которые США передали Украине в сентябре 2018 года. Кроме того, ведутся переговоры относительно следующих трех аналогичных судов.

По его словам, процесс строительства кораблей и катеров для ВМС является долговременным, а нынешняя экономическая ситуация не позволяет в этом вопросе двигаться быстро. "В Украине строят малые артиллерийские катера, аналоги которых участвовали в проходе через Керченский пролив и которые, к сожалению, мы не можем пока вернуть. Процесс строительства флота - продолжительный. Даже процесс строительства корабля - это годы и финансы. Готова ли страна в таком экономическом состоянии сказать, что она готова построить десять кораблей, десять корветов? Бюджет государства этого не позволит. Поэтому мы заканчиваем программу реформирования вооружения и военной техники до 2020 года и работаем над новой программой развития и реформирования после 2020 года", - отметил он.

Также Хомчак напомнил, что флот - это не только корабли, но и кадры, база и социальные гарантии.

В данный момент осуществляется ремонт и строительство здания штаба ВМС в Одессе, который должны завершить до конца текущего года.

Ранее "Страна" сообщала о том, пойдут ли украинские ВМС на штурм Керченского пролива.

Также мы писали, что три корабля украинских ВМС с оружием и морпехами вышли из Одессы. СМИ пишут о "походе в Керченский пролив".