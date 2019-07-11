Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress ("Всемирный конгресс украинцев") (Канада). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов 11 июля в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress ("Всемирный конгресс украинцев") (Канада)", - сообщили в ведомстве.

Основанием для такого решения стало то, что "деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, отметили в пресс-службе.

Согласно открытым источникам, Организация была создана в 1967 году в Нью-Йорке под названием "The World Congress of Free Ukrainians".

В 1993 году организация сменила название на "Всемирный конгресс украинцев".

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