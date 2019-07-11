Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Кировоградской области Олега Аркушу.

"Уволить Аркушу Олега Николаевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", - говорится в указе №515/2019 от 11 июля.

Мы разбирались, как "Слуга народа" становится партией войны.  Кандидат от "Слуги народа" и один из главных политтехнологов этой партии Никита Потураев отметился заявлением уровня Фарион или Ницой. Он предложил переименовать Россию в Московию и забрать у нее право на русский язык.

Как сообщала "Страна",  Владимир Зеленский назначил руководителя СБУ на Донбассе. Известно, что ранее Владимир Петриченко работал в руководстве СБУ Харьковской области. 

Также наши анализировали, кого Зеленский поставил руководить СБУ.

Напомним, что самоотставленный, но не уволенный Радой глава СБУ Грицак получил за июнь зарплату.

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