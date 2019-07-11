Помощник президента России Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав государств и правительств нормандского формата, которая пройдет 12 июля в Париже. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

Напомним, что в "нормандскую четверку", которая занимается урегулированием конфликта на востоке Украины, входят Россия, Франция, Германия и сама Украина.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель США Курт Волкер обсудил с помощником президента России Владиславом Сурковым вопрос проведения следующей встречи в "нормандском формате", которая может состояться после выборов в Верховную Раду.

Также мы писали о том, что президент Франции Макрон рассказал о ближайших планах встретиться с Путиным, чтобы обсудить Украину и "Нормандский формат".