Зеленский впервые позвонил Путину
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в четверг.
"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", - сказал Песков.
По его словам, "достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов".
"Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", - сообщил Песков.
Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Это был первый контакт глав двух государств после избрания Зеленского президентом Украины
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