Для депутатов Верховной Рады готовят банкет во дворе парламента в честь окончания работы их каденции.

Соответствующие фото опубликовал на своей странице в Facebook нардеп Дмитрий Добродомов вечером в четверг.

"А тем временем во дворике Верховной Рады... Дембельский аккорд, так сказать) Посоветовал не выставлять так много бокалов, потому что по состоянию на сейчас в зале не более 60 депутатов... Которые, кстати, провалили голосование за отставку Климкина!", - написал Добродомов.

Скриншот: Facebook/Dmytro Dobrodomov

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады Украины спели Гимн Украины у здания парламента в честь завершения работы 8-го созыва и сделали совместное фото, после чего спикер Андрей Парубий выступил с прощальной речью.

Также мы писали, что Рада вновь провалила увольнение главы МИД Климкина.