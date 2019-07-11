Предоставление налогоплательщиком полного перечня документов в подтверждение правомерности формирования и подачи налоговой накладной - прямо зависит от четкого определения фискальным органом конкретного вида критерия оценки степени рисков.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного админсуда Верховного Суда Украины в постановлении от 2 июля 2019 года по делу № 140/2160/18. Об этом сообщает ЮрЛига.

По обстоятельствам дела, фермерское хозяйство обратилось в суд с административным иском к Главному управлению ГФС в области Государственной фискальной службы Украины, в котором просило признать противоправным и отменить решение комиссии ГУ ГФС об отказе в регистрации налоговой накладной и обязать налоговый орган зарегистрировать в Едином реестре налоговых накладных соответствующую накладную.

Местный суд иск удовлетворил, а апелляционный суд оставил решение без изменений.

Удовлетворяя исковые требования, суды предыдущих инстанций исходили из противоправности отказа в регистрации налоговых накладных истца, поскольку осуществление истцом хозяйственных операций отображенных в спорных налоговых накладных подтверждено надлежащими, достаточными и допустимыми доказательствами.

Налоговый орган подал кассационную жалобу в Верховный Суд, в которой он, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального и нарушение норм процессуального права, просил отменить решения судов предыдущих инстанций и принять новое решение, которым отказать в удовлетворении иска. Ответчик указывал, что истцом не предоставлены в необходимом объеме документы, необходимые для принятия контролирующим органом решения о регистрации налоговой накладной.

В Верховном Суде поддержали решения предыдущих инстанций учитывая следующее:

Как установлено судами предыдущих инстанций, в квитанции о регистрации соответствующей годовой налоговой накладной налоговый орган не указал, какие именно критерии оценки степени рисков являются несоответствующими, какие именно документы составлены с нарушением законодательства и каких именно документов не хватает для принятия решения о регистрации накладной. Тем не менее налогоплательщиком предоставлены налоговому органу первичные документы в подтверждение реальности хозяйственных операций.

Суд отмечает, что общими требованиями, которые выдвигаются к акту индивидуального действия, как к акту правоприменения, являются его обоснованность, то есть указание налоговым органом конкретных оснований его принятия (фактических и юридических), а также убедительных и понятных мотивов его принятия.

Общая ссылка налоговым органом на пункт 6 Критериев оценки, без указания соответствующего подпункта, является неконкретизированной и приводит к необоснованному ограничению права налогоплательщика быть поставленным в известность о необходимости предоставления документов согласно перечню, в соответствии с критериями приостановления регистрации налоговой накладной, а не любых на свое усмотрение.

Следовательно, невыполнение налоговым органом законодательно установленных требований относительно содержания, формы и обоснованности акта индивидуального действия ведет к его противоправности.

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