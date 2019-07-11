Стали известны новые детали истории основателя крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны "Telegrass" и активиста движения за легализацию каннабиса Амос Дов Сильвера, который 10 июля по решению Киевского апелляционного суда был освобожден из-под стражи и переведен на домашний арест.

В частности, как указано в материалах судебного реестра, ордер на арест этого гражданина США и Израиля выдал магистратский суд Ришон-Ле-Цион 7 февраля 2019 года. В нем говорится, что Амос Дов Сильвера разыскивает Государство Израиль за совершение целого букета правонарушений. Это склонение несовершеннолетних к употреблению опасных наркотиков, участие в преступлениях, совершенных организованной группой, а также руководство ОПГ, экспорт/импорт, сбыт, употребление, посредничество, торговля и поставка наркотиков.

Украинские правоохранители рассудили, что такие преступления в переложении на отечественный Уголовный кодекс не относятся к "политическим" или военным, то есть являются экстрадиционными.

В результате, 10 июня заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская подписала постановление о выдаче (экстрадиции) Асом Дов Сильвера Государству Израиль для привлечения его к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере оборота наркотиков, отмывания средств и создание криминальной группировки.

На следующий день после этого Дов Сильвер направил заявление в органы миграционной службы, где просил предоставить ему статус беженца в Украине. Именно этим фактом адвокат активиста за легализацию каннабиса Константин Шевченко, в том числе, обосновывал в Шевченковском райсуде Киева жалобу на решение о его выдаче Израилю. Однако следственный судья Марьян Головчак тогда отказал в его удовлетворении.

Ранее "Страна" писала, что Израиль просит Украину выдать основателя крупнейшего в мире онлайн-маркета наркотиков. Также мы описывали историю жизни Амос Дов Сильвера в материале, посвященном разгрому созданной им сети "Telegrass".