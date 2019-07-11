Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 25,845 грн/$1 с 25,89 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Уточняется, что котировки гривни к окончанию торгов составили 25,83-25,86 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 12 июля официальный курс 25,801837 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 11 июля снизился до 25,7984 грн/$1 с 25,6612 грн/$1.



Также Нацбанк установил на пятницу, 12 июля, официальный курс для основных валют по отношению к гривне.

1 доллар США - 25,80183700 (+0,10136300);

1 евро - 29,11737300 (+0,28144100);

1 российский рубль - 0,40959000 (+0,00675000).

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