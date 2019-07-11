Человеком, который попал на фото киевлян, гуляющим по крыше Верховной Рады Украины, оказался бывший помощник спикера парламента Андрея Парубия Петр Бондар. Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua на своей странице Facebook, публикуя соответствующие фотографии.

При этом Бондар оказался в компании главы секретариата Парубия Татьяны Подольской. Некоторые пользователи в комментариях к посту, судя по второму снимку, даже предположил, что он делает Подольской предложение. Отметим, что судя по профилю в Facebook, Бондар является женатым человеком.

Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

Скриншот: Facebook/dtp.kiev.ua

Ранее сообщалось, что в сети появились снимки человека, похожего на президента Владимира Зеленского, который находится на куполе здания Верховной Рады и что-то снимает на телефон. Фото опубликовал блогер Михаил Голуб в Facebook.

Напомним, эта пленарная неделя последняя в каденции Верховной Рады VIII созыва. Затем будет неделя работы в Комитетах, а потом, 21 июля – досрочные выборы.

В связи с этим Парубий спел гимн с депутатами и выступил с прощальной речью в здании Рады.

Также мы писали, что Рада с 18-й попытки приняла Избирательный кодекс с системой открытых списков.