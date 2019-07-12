12 июля именины отмечают Павлы. Этот день совпадает с Днем апостолов Петра и Павла. Как правило, в календаре на одно имя может приходиться несколько памятных дней в год. Именинами конкретного человека считается день, ближайший к его дню рождения.

Значение имени

Имя Павел на латыни означает "небольшой", "маленький", другое его значение - "младший".

Астрологи говорят, что имя определяет характер человека, и что касается Павлов - они, как правило, добрые и отзывчивые люди. Человека с именем Павел нельзя назвать обладателем стального характера, однако он, как правило, надежен, трудолюбив и умеет зарабатывать деньги. Отношения с людьми строит ровные и крепкие. Терпелив, общителен, всегда готов прийти на помощь. Для Павлов важно мнение окружающих, поэтому они часто попадают под влияние других и не решаются на экстравагантные поступки.

Самым известным обладателем этого имени в Библии является апостол Павел, один из самых известных учеников Иисуса Христа. Поначалу он был противником христиан, но, по легенде, однажды его ослепил яркий луч света, и он услышал голос с неба. После этого Павел присоединился к ученикам Христа, а после его смерти проповедовал по всему миру. Но, кроме него, есть еще около 40 святых с таким именем.

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