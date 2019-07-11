Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что "будет ответственность" в случае трансляции телеканалом "112 Украина" фильма Оливера Стоуна "Revealing Ukraine" ("В борьбе за Украину"), который выиграл гран-при кинофестиваля в Италии.

"За любые попытки прошлые, телемост, и будущие - демонстрация российского пропагандистского фильма, который рекламируется на канале Медведчука, будет ответственность", - заявил Луценко.

Также он добавил, что статья 111 (государственная измена) и статья 258 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса является основанием для допроса всех причастных к "грязным пророссийским махинациям".

Фильм планируют показать в телеэфире 112-Украина в воскресенье, 14 июля.

Видео: facebook.com/LlutsenkoYuri

Напомним, что 4 июля оскароносный американский режиссер Оливер Стоун в рамках 65-го кинофестиваля в Таормине представил его новый документальный фильм "В борьбе за Украину".

Документальный фильм американского режиссера украинского происхождения Игоря Лопатенка, повествует про события 2014 года в Украине, раскрывает связь между вмешательством в американские выборы и Украиной, анализирует причины сегодняшнего конфликта на Донбассе. Стоун появляется в фильме. Он в частности, берет интервью у украинского политика, одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За життя!" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

В итоге эта лента завоевала гран-при фестиваля. За престижной наградой на сцену вместе с Оливером Стоуном и вторым режиссером Игорем Лопатенком поднялись Марченко и Медведчук.

Также мы сообщали, что внутри ленты появляется президент РФ Владимир Путин. Он заявляет, что считает неизбежным строительство союзнических отношений между Россией и Украиной.

Напомним, что уже вышла в свет кинокартина-хронология "Страны" о пятилетней войне на Донбассе.