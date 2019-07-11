OLX назвала самые популярные запросы украинцев и выяснила, чем отличаются предпочтения пользователей Android и iOS. Об этом пишет "НВ Бизнес".

Самым популярным запросом из Украины на торговой площадке OLX стал велосипед. В первом полугодии 2019 года этим товаром интересовались 806 тысяч раз или примерно 4,5 тысяч раз в день. Об этом свидетельствуют собственные данные платформы.

Топ-10 запросов на OLX в первом полугодии 2019-го выглядит так:

Велосипед - 806 тыс.

Кроссовки - 656 тыс.

Квартира - 619 тыс.

Работа - 501 тыс.

Диван - 450 тыс.

iPhone 7 - 360 тыс.

Платье - 348 тыс.

Дом - 325 тыс.

Ноутбук - 302 тыс.

iPhone - 298 тыс.

Только один из трех пользователей за это время заходил на платформу OLX через ПК. Остальные же осуществляли вход через приложение - 21% или через мобильную версию - 43%.

Android Vs iOS

Если посмотреть на рейтинг запросов отдельно среди юзеров Android и iOS, похожи они только тем, что и те, и другие ищут квартиру и диван. У пользователей "яблок" из 10 популярных слов 7 приходится на продукты Apple. Также последние полгода любители айфонов активно искали IQOS (89 тыс. раз), а на вейп пришлось 85 тыс. запросов.

Фото: OLX

Ранее "Страна" писала о том, что суд Киевской области дал срок жулику, который продавал на сайте Olx несуществующие вещи.

Также мы сообщали, что украинцы искали на OLX в 2018 году.