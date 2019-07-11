Президент Владимир Зеленский открыл для себя реальный мир, в котором живут украинцы. Он побывал в районной больнице Борисполя.

Это произошло вчера, когда глава государства представлял нового губернатора Киевской области.

Зрелище потрясло президента - да оно и вправду было шокирующим. Лечебное учреждение прямо под Киевом выглядело как ночлежка для бомжей.

За 20 минут экскурсии по больнице Зеленский узнал все проблемы современной медицины: отсутствие лекарств, даже гарантированных государством, нехватка врачей и мизерные зарплаты медперсонала.

Ну, и шокирующий интерьер медучреждения - так сказать, лицо реформ, которые проводились в Украине последние пять лет.

Именно после "похода в народ" президент выгнал из горсовета его секретаря Ярослава Годунка. Который ходил с Зеленским по больнице и ругал районные власти, которые довели здание до его нынешнего состояния.

"Страна" разобрала видео, на котором Владимир Зеленский увидел изнанку Украины.

"Два месяца без инсулина"

Бориспольская районная больница была построена еще в 60-х годах.

"Доброго дня", - поздоровался Зеленский с больными, которые сидели вдоль стен в полутемном коридоре. "Добрый день", - ответило пара бабушек.

Президент остановился пообщаться с пациентами. "Получить инсулин невозможно. Второй месяц не выдают". "В очереди сидим по три часа", - начали звучать жалобы.

Оказалось, что инсулин мало того что задерживают, так и выдают некачественный. "После украинского инсулина упало зрение и пошел лишний вес", - пожаловалась пациентка.

В ходе разговора с местным чиновником выяснилось, что деньги на инсулин были выделены аптекам, но те почему-то не смогли его закупить.

"Не хотят нас лечить. Говорят, маленькая зарплата". "Маленькая зарплата?" - полувозмущенно переспросил Зеленский. Процессия двинулась дальше

Главврач шел справа от президента и сыпал цифрами:

"Ультразвуковая диагностика у нас. За полгода уже сделано 44 исследования УЗИ. Вот один кабинет. И дальше другой кабинет".

"А чего мы не заходим?", - сурово поинтересовался Зеленский. Но то, что президент увидел, ему не понравилось: потрескавшиеся потолки, облупившаяся краска на стенах.

"Вот потому мы и приехали, чтобы посмотреть состояние... А кто за это отвечает? Ты?", - обратился он к стоящему рядом чиновнику.

"А ты тут был? Вы встречались (с главврачом - ред.)? Как вы решали вопросы качества вот этого этажа?", - спросил Зеленский.

"С 16-го года не было ни одной копейки на проведение ремонтов!", - экспрессивно ответил главврач, жестикулируя возле лица Зеленского. Характерно, что именно с этого года главой Минздрава стала Ульяна Супрун.

Прогулка по больнице вообще бы лучше смотрелась в компании с и.о. министра, которая вот уже третий год активно реформирует отрасль.

Впрочем, районные власти - прямые назначенцы Банковой - тоже приложили руку к аховому состоянию госпиталя. "Вы можете собраться вместе и решить этот вопрос. Ты - ремонт, ты - инсулин, ты - отвечаешь за сроки. Этого что, нельзя сделать?", - сделал удивленное лицо президент.

"Можно", - бойко кивнул чиновник районной администрации. "А чего не делаете?". "Ну...", - пожал плечами представитель района. "Ну хорошо, разберемся" - устало сказал президент и отвернулся.

В манипуляционной Зеленский подобрел - там были в основном женщины. И рассказал, как он сдавал анализы на НСК "Олимпийский".

В палате - кстати, тоже женской - была всего одна пациентка, которая с порога призналась президенту, что "очень хорошие врачи". "Хорошие, добрые". В другой палате пациентка повторила то же самое и заодно попросила отремонтировать здание. А в целом, по ее словам, в больнице она чувствует себя как дома.

Зеленский удивился, что у больных нет душевых. "Есть ванная", - успокоил врач. "А как люди моются?", - не сдавался Зеленский. "В ванне моются", - продолжал успокаивать главный доктор.

Позже оказалось, что в ванной моют в основном посуду, а рядом с ней стоят кастрюли с едой.

На улице у больничного корпуса к президенту подошла женщина и заявила, что в больнице постоянно умирают люди. А санитарки по ночам громко обсуждают, как подвязать челюсть и кому нужно пойти закрыть глаза. И это пугает пациентов.

"В таких зданиях просто невыносимо лечиться", - резюмировала пациентка. "И лечиться, и лечить", - добавил Зеленский.

В 9-метровых палатах лежит по 4-6 человек, сообщила женщина. "Я все видел", - ответил президент.

По больнице за Зеленским по пятам ходил секретарь горсовета Ярослав Годунок, которого президент позже выгнал с совещания. На этом совещании Зеленский отметил, что ремонт в горсовете лучше, чем в лечебном учреждении. И дал областным властям год на исправлении ситуации по больнице.

Об Ульяне Супрун ни слова

То, что президент отправился не в специально подготовленную для его визита больницу, а рядовое медучреждение со всеми его ужасами - это, конечно, правильно.

Хотя бы для того, чтобы общество лишний раз вспомнило - какую именно Украину построило то или иное правительство. И обращало внимание не на пустые обещания, а на реальные дела, как завещал когда-то Петр Порошенко.

Другой вопрос, что подобный метод решения системных проблем - личные поездки и разносы - в далекидущей перспективе не работает.

Никаких системных подходов, тем не менее, Зеленский после поездки в Борисполь не озвучил. Проще говоря - не ответил на вопрос, как можно исправить ситуацию. Не призвал, например, к ответу Ульяну Супрун. А это значит, что судьба сотен подобных "больниц" останется, похоже, неизменной.

Впрочем, для более приземленных целей - например, набрать очки на выборах, до которых меньше двух недель - визит Зеленского подходит как нельзя лучше.

Так считает, к примеру, блогер Андрей Головачев, который прокомментировал больничный вояж президента.

"Публичные порки чиновников , безусловно , самый простой и самый эффективный технологичный прием для быстрого наращивания рейтинга в сословно -феодальной стране. Забитый и бесправный народ любит , когда строгий и мудрый Царь приезжает в глубинку и " наводит справедливость". Поэтому с точки зрения предстоящих выборов Зеленский поступает очень грамотно. Еще 3-4 подобных перфоманса в стиле " Слуги народа" , сезон # 7 и падающий было рейтинг СГ будет снова доведен до 50% аккурат к 21 июля.

Если почитать комментарии к видео, то легко видеть , что со времен некрасовского " Вот приедет барин.." ничего в феодальной Украине , по существу, не изменилось. Народ визжит от счастья, утирается слезами умиления и молиться за Царя, что бы сил у него хватило всю скверну -то выкорчевать по всей Украине -матери. Полная копия путинско-лукашенковской системы: добрый царь- воровитые бояре и полная антитеза европейскому принципу субсидиарности.

Общий посыл всех комментариев сводится к просьбе чтобы Президент приехал в каждое село, район , город и навел там справедливость. Бо сильно воруют , аспиды! Совсем страх потеряли. Ну, ничего, вот приедет наш , народный Царь, уж оно всем покажет кузькину мать. В общем, даешь самодержавие, народность и православие . Триада Порошенко - армия , вера, мова - была не плоха для народа сама по себе. Просто Порошенко начал ее имплементировать когда все уже поняли , что Царь не за народ стоит , а за бояр. Потому и прокатили его.

Справка: В Украине 490 районов и 176 городов . Итого: 666, не считая сел. В году 250 рабочих дней. Итого за 2.5 года можно объехать все города и районы, застращать местных чиновников , принять челобитные и дать задание где, какие ликарни построить и дороги и мосты построить . Правда, на проверку времени уже не останется, первый срок подойдет уже к концу. Придется идти на второй , чтобы проверить все ли выполнили бояре , как Царь велел.

КПД подобных мероприятий , как провел сегодня Зеленский в Борисполе, равно нулю. Точнее ниже нуля. Обычная безрезультатная , бессмысленная совковая нарада. Денег у Борисполя от этого больше не появиться и ничего не поменяется. А если деньги и появится за счет субсидий из центрального бюджета, то значит у кого- то денег не будет. Это тришкин кафтан. Точнее, социалистический тришкин кафтан, который весь состоит из одних дырок. Достаточно посмотреть на наши "дороги".

Деньги у районов и городов появятся только тогда , когда в стране начнет появляться реальное местное самоуправление и у граждан появиться ответственность за зарабатывание денег ,а не попрошайничество денег у Киева. А для этого надо не чиновников пороть , а вносить законопроекты, направленные на внедрение реального самоуправление. А это сложно. Тут нужны интеллект, воля, упорство, команда, мотивация. Значительно проще приехать в район, публично на камеру выпороть чиновников , пригрозить что через год приедешь с проверкой и .... забыть обо всем".