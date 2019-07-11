Легендарная звезда итальянского кино Софи Лорен получила главную роль в экранизации романа Ромена Гари "Вся жизнь впереди". Об этом сообщает Variety.

Уточняется, что картина станет первой для 84-летней актрисы за последние 10 лет. Софи Лорен предстоит воплотить роль мадам Розы, которая пережила Холокост и подружилась с 12-летним иммигрантом из Сенегала по имени Момо.

В актерском составе также значатся Абриль Замора, Бабак Карими, Ренато Карпентьери и другие. За постановку отвечает сын Лорен - Эдуардо Понти. Съемки уже стартовали в Италии, премьера картины запланирована на 2020 год.

По словам Софи Лорен, в этом фильме она позволит себе "выражать на экране эмоции способом, который весьма удивит зрителей". Актриса также отметила, что ей очень комфортно работать с сыном, который "знает каждый дюйм" ее лица, сердца и души. Сам Понти говорит, что Софи находится в отличной форме и что в свои 84 года выкладывается в каждой сцене фильма по максимуму - как эмоционально, так и физически.

Фото: corrierequotidiano.it

Известно, что лежащий в основе сценария роман "Вся жизнь впереди" был впервые опубликован в 1975 году и принес писателю Гонкуровскую премию. В 1977 году книгу экранизовал Моше Мизрахи, картина получила премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

Фото: facebook.com

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