В Кабинете министров обязали "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения в июле на 650 гривень за 1000 кубических метров.

Соответствующее поручение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана опубликовано пресс-службой правительства.

Постановлением №293 Кабмин обязал "Нафтогаз" с июня продавать для населения газ по цене, которая будет самой низкой на одной из четырех площадок (цена указана без НДС)

Минэкономразвития - средняя таможенная стоимость импортируемого газа составляет 5161 грн за тыс. куб. м. Украинская энергетическая биржа - газ на июль продался по цене 4905 грн за тыс. куб. м. "Нафтогаз" - газ для промышленности по предоплате, установленной на июль, 5017 грн за тыс. куб. м. Или по цене ПСО, согласно постановлению КМУ №867, что на июль рассчитана как 7185 грн за тыс. Куб. м.

"Низкой оказалась цена Украинской энергетической биржи. Поэтому цена газа в июле для населения, без НДС, без тарифов на транспортировку и поставку, составит 4905 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 650 грн, чем цена в июне - 5554 грн", - отмечается в сообщении.

Как сообщала "Страна", в июне впервые за год потребительские цены в Украине снизились на 0,5%. Продукты питания за июнь 2019 года подешевели на 1,2%. Больше всего "скинули" яйца - на 26,7% и овощи - на 14,3%.

Отметим, что лидеры партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" в третий раз за последнее время побывали в России. В ходе их минувших визитов обсуждались в том числе и вопросы возможной скидки на газ.