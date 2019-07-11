Если Верховная Рада примет предложенный президентом Украины закон о люстрации, то под его действие подпадут и люди из команды самого Зеленского. Как пишет сайт 112.ua, об этом заявил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук.

О том, что закон Зеленского о люстрации будет распространяться на соратников президента, Стефанчук заявил в ответ на вопрос первой вице-спикера Ирины Геращенко.

Геращенко поинтересовалась, как после принятия закона о проверке политиков времен президентства Петра Порошенко быть с теми, кто работал с ним и перешел в команду Зеленского.

"Означает ли это, что после принятия закона о люстрации в том виде, который сейчас видит команда президента и "Слуги народа", под люстрацию также подпадают господин Данилюк, господин Абромавичус и другие уважаемые члены новой команды нового президента Зеленского?" - спросила вице-спикер.

Стефанчук ответил, что закон будут применять независимо от того, в какой команде работал и продолжает работать человек.

"По поводу этой позиции я могу сказать одно: нет у нас вопросов, связанных с тем, команда президента это или не команда президента. В случае поддержки Верховной Радой этого закона он будет распространяться на всех лиц, независимо от того, в какой команде они находятся, а это уже вопрос к Верховной Раде, будет ли поддержана эта инициатива", - сказал Стефанчук.

Как сообщала "Страна", 11 июля в очередном видеообращении Зеленский предложил люстрировать топ-чиновников времен Порошенко.

В Раде по этому поводу начали ехидно шутить, гадая, подпадет ли под люстрацию предполагаемый преемник Климкина, в свое время работавший с Порошенко.