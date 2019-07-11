В сети припомнили эск-президенту Украины Петру Порошенко, как он еще до вступления в должность главы государства в апреле 2014 года призывал защитить права русскоязычного населения страны. Соответствующее видео опубликовала юрист Елена Лукаш на своей странице в Facebook.

"Ну внесем мы сегодня законопроект, референдум, о статусе русского языка, как второго официального, второго национального, наберет он 30%, и что это удовлетворит людей? Я уверяю вас, что это будет такой результат. А может нужно по другому действовать, может нужно защитить права русскоговорящего народа? Может нужно понять, что им нужно и тогда уже заниматься этим?" - говорит Порошенко на видео.

Где именно и при каких обстоятельствах проходило выступление, в сообщении не указывается.

"Защитник русского языка Петр Порошенко. Апрель 2014. Перешлите это, пожалуйста, ценителям "Армії.Мови.Віри". Чтоб понимали, как замечательно может переобуваться в полете их кумир. Когда надо", - написала Лукаш под видео.

Скриншот: Facebook/Елена Лукаш

Напомним, Верховная рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предполагает исключительное использование украинского языка во всех сферах общественной жизни.

Как сообщалось, 15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Накануне документ был подписан спикером Верховной Рады Андреем Парубием. Сам же закон Верховная Рада приняла 25 апреля 278 голосами народных депутатов.