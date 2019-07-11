Основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны "Telegrass" и активист движения за легализацию каннабиса Амос Дов Сильвер, который был задержан в Киеве весной 2019 года и все это время находился под арестом, вышел на свободу.

Об этом написал сам Дов Сильвер на своей странице в Facebook.

"Освободился из тюрьмы. Примерно через час выйду в прямой эфир с подробностями", - отметил он в записи, сопроводив ее селфи на фоне окна с видом на киевские многоэтажки.

Источник фото: facebook.com

"10 июля Киевский апелляционный суд отпустил его под домашний арест", - пояснила юридическую подоплеку освобождения Дов Сильвера "Стране" пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, основания для принятия такого решения в отношении основателя Telegrassa'a прокурорам пока неизвестны. "Суд огласил только резолютивную часть вердикта. Прокуратура выступала против этого", - резюмировала Максимец.

Что характерно, за сутки до вынесения решения о его освобождении из-под стражи Амос Дов Сильвер "отметился" в американском посольстве в Киеве. И выразил дипломатам США слова признательности за поддержку, параллельно подвергнув критике израильских чиновников.

"Я хотел бы выразить мою огромную признательность и благодарность американскому консульству в Киеве, которое, помимо регулярных визитов ко мне в СИЗО, также приняло участие в моем последнем слушании по вопросу о выдаче, поддержав меня и повысив мои шансы на положительный вердикт, - написал основатель "Telegrass" 9 июля. - Здесь следует упомянуть, что представители израильского консульства вообще не посещали меня более трех месяцев. И даже находясь в курсе ситуаций, когда мне требовалась их помощь, игнорировали их... Да здравствует разница между государством, которое хочет только обвинить, и государством, которое заботится о своих гражданах".

Ранее "Страна" писала, что Амос Дов Сильвер был арестован в Киеве 15 марта 2019 года по запросу властей Израиля. Сам активист борьбы за легализацию каннабиса является одновременно гражданином США и земли Обетованной.

Тогда это подавалось как крупнейшая успешная спецоперация украинской полиции совместно с коллегами из других стран.

Неделю назад прокуратура столицы сообщила, что по результатам проведенной экстрадиционной проверки ГПУ приняла решение об выдаче основателя "Telegrass" правоохранителям Израиля. В сообщении указывалось, что защита Дов Сильвера оспорила такое решение в Шевченковском райсуде Киева, но служители Фемиды отклонили это ходатайство.

Этот вердикт на своей странице в соцсети основатель "Telegass" прокомментировал заявлением о том, что власти Израиля "нажали" на генпрокурора Украины Юрия Луценко. И намекнул на то, что за решением о его выдаче на историческую Родину может наличествовать коррупционная составляющая.

Источник фото: facebook.com/amos.silver

"Хотя большинство правительств имеют возможность возражать против экстрадиции вплоть до 14 месяцев до принятия окончательного решения, в моем случае Государство Израиль регулярно критиковало Генерального прокурора, чтобы ускорить его решение об экстрадиции... Весьма вероятно, что Израиль также дал им (украинским правоохранителям - Прим. Ред.) взамен больше, чем они уже получили за мой арест, где я заболел из-за плохих условий содержания", - писал он 4 июля.

Детально невероятную историю жизни и украинских приключений Амос Дов Сильвера можно прочесть в материале "Страны", посвященном разгрому "Telegrass'a".