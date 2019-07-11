Совет Европы взял на контроль расследование жестокого избиения харьковского телеоператора Вадима Мкарюка. Об этом на своей странице в соцсети написал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Сегодня информация об инциденте - нападении на украинского телеоператора - Европейской федерацией журналистов внесена на специальную Платформу Совета Европы по защите журналистов. Соответственно, к контролю над ходом расследования избиения Вадима Макарюка кроме журналистских организаций подключаются европейские дипломаты. Передаю привет Вадиму от коллег из ЕФЖ. Выздоравливайте скорее!!!" - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, 7 июня на территории харьковского ТЦ "Барабашово" произошел конфликт между местными предпринимателями и охраной рынка с участием ветеранов АТО и представителей "Национального корпуса". В результате за медицинской помощью обратились, 9 человек, в том числе Макарюк. Его госпитализировали в реанимацию больницы скорой и неотложной помощи. Врачи диагностировали геморрагический инсульт, произошедший в результате кровоизлияния в мозг после избиения.

По факту самого конфликта у рынка полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) и по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч.1 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины.

Нападение на Макарюка квалифицировано по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч.1. ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч.2 ст.187 (разбой).

12 июня полиция объявила о подозрении одному из причастных к нападению на Макарюка Сергею Козлюку по ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.4 ст.296 (хулиганство), ч.1 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Вечером того же дня следственная судья Киевского райсуда Харькова Светлана Муратова избрала ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля. Прокуратура требовала взять Козлюка под стражу без определения залога. Защита выступала против.

24 июня Харьковский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб, поданных прокуратурой и защитой и оставил меру пресечения, избранную следственным судьей, без изменений.

21 июня о подозрении в причастности к нападению на Макарюка было объявлено еще двум харьковчанам Олегу Радченко и Игорю Алешкину.