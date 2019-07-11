Компания-оружейный завод "Кузня на Рыбальском" ("Ленинская кузня"), которая принадлежала инвестфонду Петра Порошенко и его соратнику Игорю Кононенко была продана за 300,01 млн долларов (более 7,5 миллиардов гривен - прим. ред.).

Об этом передает Интерфакс-Украина, ссылаясь на отчетности инвестфонда "ВИК"

Сообщается, что Порошенко принадлежало 73,9% акций "Кузни". Еще 20,1% акций были в собственности компании народного депутата от "БПП" Игоря Кононенко.

Завод официально выкупила компания Сергея Тигипко, заплатив Порошенко 235,8 миллиона долларов и 64,21 миллиона Кононенко.

В то же время, по информации журналистов Bihus.info, накануне продажи завода, в августе 2018 года, с его управления вывели недвижимость, общая площадь которой составляет около 6000 квадратных метров.

Как сообщала "Страна", Порошенко вызвали на допрос по делу "Кузни на Рыбальском". По данным общественного деятеля Андрея Портнова, допрос назначен на среду 17 июля, в 09.30 утра.

Ранее в ГБР уже подготовило ходатайство об аресте всех активов "Кузни" по делу против Порошенко.