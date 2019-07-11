Нардепы снова отказались поддерживать проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины, передает Интерфакс-Украина.

По информации агентства, за соответствующий проект постановления об отставке проголосовали 160 народных депутатов на пленарном заседании в четверг при минимально необходимых 226 голосах.

При этом во время голосования в сессионном зале присутствовало около 100 парламентариев.

Ранее мы писали, что 6 июня Верховная Рада отказала президенту Зеленскому в увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Соответствующие проекты постановлений глава государства внес в парламент 30 мая.

Затем 11 июня Зеленский вновь внес представление на увольнение Климкина, а также представление на назначение Вадима Пристайко главой МИД.