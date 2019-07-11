В министерстве транспорта Великобритании рекомендовали судам проявлять повышенную бдительность в Ормузском заливе в связи с иранскими патрулирующими судами, "настроенными агрессивно". Об этом передает RT со ссылкой на британский телеканал Sky News.

По данным журналистов, некоторые британские суда "увеличивают количество сторожей на палубе" и стараются перемещаться только в светлое время суток.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, писали, что пять катеров, предположительно, принадлежавших Ирану, пытались остановить британский танкер. В Британии заявили, что не пять, а три иранских катера предприняли такую попытку. В КСИР опровергают эти сообщения.

В Кремле призвали к сдержанности всех игроков в Персидском заливе в связи с данным инцидентом.

Как сообщала "Страна", на прошлой неделе в Иране пригрозили захватить британский танкер, если Лондон не отпустит ранее захваченное им в водах Испании иранское судно.