Депутаты Рады в связи с рассмотрением отставки Павла Климкина интересуются, попадут ли под анонсированную президентом люстрацию его преемник Вадим Пристайко, а также Александр Данилюк и Айварас Абромавичус.

Народные депутаты отпускают шутки по поводу заявления Владимира Зеленского о намерении люстрировать топ-чиновников, занимавших видные посты с 2014 по 2019 годы. Как заметил представитель фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев, в их список попадает и Вадим Пристайко, которого Зеленский видит преемником Климкина. Арьев обратился с вопросом, как быть в этой ситуации, к представителю президента в Раде Руслану Стефанчуку.

"Понятно, что когда увольняем министра иностранных дел, мы должны назначить нового министра иностранных дел. И внесен господин Вадим Пристайко. Но сегодня президент Зеленский сказал, что все чиновники с 2014 по 2019 год, включая народных депутатов, должны быть люстрированы. Господин Вадим Пристайко был эффективным первым заместителем министра иностранных дел Украины до 2017 года. По логике президента, который его внес, выходит, что он тоже должен быть люстрирован. У меня вопрос: что у президента с логически-следственной связью?" - поинтересовался у Стефанчука нардеп.

Вслед за Арьевым к представителю президента обратилась первая вице-спикер парламента Ирина Геращенко. Она спросила, значит ли, что в случае принятия нового закона о люстрации под нее подпадут секретарь СНБО Александр Данилюк, глава наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус и другие члены команды Зеленского.

Стефанчук ответил, что сначала надо внести соответствующий законопроект в Верховную Раду и принять его, а потом задаваться вопросами.

"В случае поддержки закона у нас будет абсолютное выполнение всех норм и положений действующего законодательства… В случае поддержки Верховной Радой этого закона он будет распространяться на всех лиц, не зависимо от того, в какой команде они находятся. А это уже вопрос к Верховной Раде – будет ли принят этот закон", - заявил Стефанчук.

Напомним, сегодня в очередном видеообращении Зеленский предложил люстрировать топ-чиновников времен Порошенко.

"Страна" следила за обсуждением предложения президента в сети Интернет.