Хозяйственный суд Днепропетровской области назначил на 11 июля 2019 года подготовительное заседание по иску Национального банка Украины (НБУ) к экс-акционеру ПриватБанка Игорю Коломойскому. Об этом сообщается на сайте НБУ.

В июне 2018 года НБУ подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области четыре иска к Коломойскому о взыскании с него как с финансового поручителя ПриватБанка задолженности по кредитам рефинансирования соответственно на 1,8 млрд грн, 1,27 млрд грн, 1,29 млрд грн, 0,5 млрд грн. Речь идет об обязательствах по договорам поручительства по задолженности, которая возникла по состоянию на конец декабря 2015 года.

Относительно взыскания задолженности с Коломойского, которая начала формироваться уже с 2016 года, НБУ обратился 18 декабря 2018 года с соответствующим иском в суд Первой инстанции Республики и Кантона Женевы (Швейцария). Хозяйственный суд Днепропетровской области отказал в открытии производства по искам НБУ на основании того, что местом жительства ответчика является Женева (Швейцария), а не Днепр. В июле-августе 2018 года Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе все решения суда первой инстанции. Не соглашаясь с решениями судов, НБУ подал кассационные жалобы, указав на неправильное применение норм процессуального права, поскольку в договорах поручительства, заключенных между Коломойским и НБУ указано, что в случае, если на момент предъявления кредитором требования к поручителю об исполнении обязательства поручитель будет находиться за пределами Украины, дела о взыскании задолженности с поручителя будут рассматриваться в судах Украины. Кроме того, по правилам территориальной юрисдикции этот иск должен рассматриваться в Хозяйственном суде Днепропетровской области, то есть по последнему известному зарегистрированному месту жительства или пребывания Коломойского в Украине.

В марте 2019 роки Большая Палата Верховного Суда удовлетворила кассационные жалобы НБУ и отменила решение судов предыдущих инстанций, направив дело в Хозяйственный суд Днепропетровской области для решения вопроса об открытии производства. После возвращения дел из Верховного суда Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство по всем исковым заявлениям НБУ.

"Украинской Фемиде понадобилось больше года для очевидных выводов, чтобы в конце концов открыть производство по искам о взыскании государственных средств. Национальный банк ожидает по результатам проведения подготовительных заседаний назначения судом рассмотрения дел по существу уже в августе 2019 и продолжит применять правовые меры, необходимые для взыскание задолженности по кредитам рефинансирования ", - цитирует пресс-служба НБУ начальника управления претензионно-исковой работы юридического департамента Нацбанка Виктора Григорчука.

Ранее "Страна" сообщала о том, что экс-глава НБУ Гонтарева заявила, что Коломойский ей постоянно угрожает.

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