Если Украина разрешит возобновить эксгумацию польских жертв на Волыни, это позволит почтить память погибших поляков и нормализовать польско-украинские отношения.

Об этом этом заявил президент Польши Анджей Дуда в четверг в Варшаве после возложения венков к монументу погибшим полякам в трагических событиях на Волыни в 1943-1944 годах в рамках мероприятий, посвященных "Национальному дню памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой", передает Укринформ.

"Чтобы не было злой памяти либо враждебности необходимо чествование. А условие этого чествования - это согласие украинской стороны на проведение эксгумаций для того, чтобы можно было обозначить могилы, чтобы потомки знали эти места, куда могут поехать, где могут зажечь лампадку, положить цветы, помолиться, где могут задуматься и вспомнить о своих родных. На этом должны строить наши отношения на будущее", - подчеркнул Дуда.

Также он добавил, что во время встречи в Брюсселе (4 июня - ред.) он попросил Президента Украины Владимира Зеленского о возобновлении эксгумаций польских жертв в Украине.

В поминальных мероприятиях в Варшаве по случаю 76-й годовщины Волынской трагедии в четверг также приняли участие посол и дипломаты Посольства Украины в Польше.

Фото: Facebook/Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі

Напомним, украинско-польские исторические отношения начали обостряться в апреле 2017 года, когда польские националисты при поддержке местных властей уничтожили на кладбище в селе Грушовичи вблизи Перемышля памятник воинам УПА. Сразу после этого Киев заблокировал проведение поляками эксгумаций в Украине, настаивая на восстановлении уничтоженных вандалами за последние годы на юге Польши украинских мест памяти. Проблема не решена до сих пор. Польская сторона настаивает на разблокировании возможности ведения поисково-эксгумационных работ в Украине, а украинская - на необходимости восстановления разрушенных мест памяти.

Отметим, что в Украине и Польше разное отношение к происходящему на Волыни и в Восточной Галичине в 1943-1944 годах. Сейм Польши назвал Волынскую трагедию геноцидом польского народа, украинские историки это отрицают. Польские историки возлагают ответственность за убийства гражданского населения исключительно на ОУН и УПА, а большинство украинских историков убеждены в ответственности за преступления обеих сторон. Поляки считают, что в результате этнических чисток погибли свыше 100 тыс. поляков и 5-10 тыс. украинцев. А в Украине говорят о нескольких десятках тысяч убитых поляков и до 20 тыс. украинцев.