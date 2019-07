В пятницу, 12 июля, в Киеве продолжается самый масштабный музыкальный фестиваль Украины - Atlas Weekend 2019, который продлится до 14 июля. Хедлайнером сегодняшнего дня станет российская рок-группа "Сплин". На ВДНХ в Киеве также выступят Green Gray, Laud, Ляпис-98, Fontaliza и другие.

"Страна" собрала главную информацию о программе и участниках сегодняшнего дня.

Программа Атлас Викенд 12 июля

На главной сцене концерт начнется с 17:00.

17:00-17:45 - украинская рок-группа Green-Grey

18:15-19:15 - украинский певец Арсен Мирзоян

20:00-21:00 - украинский музыкант Сергей Бабкин

22:15-23:45 - российская рок-группа - "Сплин".

West Stage

На западной сцене выступать будут с 15:30.

15:30-16:00 - украинская психоделик-группа Atomic Simao

16:30-17:15 - украинский кантри и фолк-музыкант Sasha Boole

17:45-18:30 - украинский исполнитель Laud (участник Нацотбора на Евровидение 2019 Влад Каращук)

19:00-20:15 - британский музыкальный электронный дуэт из Лондона Monarchy

21:15 - 22:15 - музыкальный инди-коллектив из Львова "Один в каноэ".

East Stage и North Stage

Night Stage (East) и Night Stage (Central)

Garden Stage и Kurenivka Stage

Атлас Викенд билеты

Билет на один день фестиваля стоит 1450 грн, вип-билет обойдется в 3650 грн.

Билет на 3 дня: обычный - 2900 грн, вип - 7250 грн.

Абонементы: обычный - 3500 грн, вип - 8750 грн.

Ночной билет: на 1 день - 600 грн, на все дни - 1500 грн.

Новости фестиваля

В бесплатный день фестиваля, 9 июля, Atlas Weekend 2019 побил рекорд посещаемости. Его посетили 159 810 человек. В сравнении с прошлым годом, когда на концерт хедлайнера стартового дня фестиваля Олега Винника пришли 154 тысяч человек. В первый день на сцене ВДНХ в основном выступали украинские звезды.

Во второй день на сцене в Киеве выступили Black Eyed Peas.

Хедлайнером третьего дня стал американцы The Chainsmokers, получившие "Грэмми" за сингл "Don’t Let Me Down".

Одной из самых обсуждаемых новостей этого фестиваля стало участие американского рэпера A$AP Rocky. Он был заявлен, как хедлайнер 13 июля, и вообще был одним из самых популярных музыкантов в пуле этого фестиваля. Но буквально накануне выступления в Киеве он был арестован в шведской тюрьме на неопределенный период времени за то, что оборонялся во время уличной стычки. Организаторы фестиваля какое-то время сообщали, что выступление состоится, однако11 июля стало известно, что в Киев он не приедет. Хедлайнера заменил его брат - A$AP Ferg. Он выступит на главной сцене 13 июля.