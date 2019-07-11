11 июля лучшая теннисистка Украины и восьмой номер рейтинга WTA Элина Свитолиной не смогла обыграть бывшую первую теннисистку планеты из Румынии Симону Халеп. Как сообщает "Укринформ", в полуфинале Уимблдонского турнира Свитолина проиграла сопернице.

Матч украинки и румынки на лондонском корте закончился на 74-й минуте со счетом 1:6, 3:6.

Игра продолжалась 1 час 14 минут.

Видео розыгрыша финальной подачи: YouTube/ Wimbledon

В финале Халеп должна сыграть с победительницей сегодняшнего полуфинала - Сереной Уильямс (США) или Барборой Стрыцовой (Чехия).

Призовой фонд самого престижного теннисного турнира составляет 15 млн 477 тыс английских фунтов.

Напомним, что выход Свитолиной 9 июля в полуфинал Уимблдона - большое достижения для украинского тенниса. Раньше никто из украинцев не попадал даже в четвертьфинал.

В июне "Страна" писала о том, что поползли слухи о расставании украинской звезды тенниса с бойфрендом из Франции Монфисом. Однако пара их опровергла.