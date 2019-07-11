В пятницу, 12 июля, не стоит надеяться на существенное потепление в Украине, но в некоторых областях температура все же поднимется на пару-тройку градусов. При этом по всей территории страны прогнозируют грозовыет дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua

В послений рабочий день недели теплее всего будет на юге и востоке страны, где после ночных +11-15 градусов днем воздух прогреется до +24-26. А вот самыми холодными станут северные и западные регионы, где ночью похолодает до +9-12 градусов, а днем прогреется не более, чем до +19-21.

Прогноз погоды на пятницу, 12 июля, в городах Украины:

Ужгород – +21 ... +23

Львов – +19 ... +21

Ивано-Франковск – +19 ... +21

Тернополь – +20 ... +22

Черновцы – +20 ... +22

Хмельницкий – +20 ... +22

Луцк – +19 ... +21

Ровно – +20 ... +22

Житомир – +20 ... +22

Винница – +20 ... +22

Одесса – +21 ... +23

Николаев – +24 ... +26

Херсон – +23 ... +25

Кропивницкий – +22 ... +24

Черкассы – +21 ... +23

Чернигов – +19 ... +21

Суммы – +19 ... +21

Полтава – +21 ... +23

Днепр – +22 ... +24

Запорожье – +22 ... +24

Донецк – +22 ... +24

Луганск – +23 ... +25

Харьков – +23 ... +25

Киев – +20 ... +22

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик рассказала, какая погода ждет Украину на Петра и Павла.

Также мы сообщали, что в Киеве июнь-2019 стал самым жарким в истории: 11 температурных рекордов и температура на 5,4 градуса выше нормы.