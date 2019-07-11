В пятницу в Украине немного потеплеет, но дожди никуда не уйдут. Карта погоды
В пятницу, 12 июля, не стоит надеяться на существенное потепление в Украине, но в некоторых областях температура все же поднимется на пару-тройку градусов. При этом по всей территории страны прогнозируют грозовыет дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Фото: meteo.gov.ua
В послений рабочий день недели теплее всего будет на юге и востоке страны, где после ночных +11-15 градусов днем воздух прогреется до +24-26. А вот самыми холодными станут северные и западные регионы, где ночью похолодает до +9-12 градусов, а днем прогреется не более, чем до +19-21.
Прогноз погоды на пятницу, 12 июля, в городах Украины:
Ужгород – +21 ... +23
Львов – +19 ... +21
Ивано-Франковск – +19 ... +21
Тернополь – +20 ... +22
Черновцы – +20 ... +22
Хмельницкий – +20 ... +22
Луцк – +19 ... +21
Ровно – +20 ... +22
Житомир – +20 ... +22
Винница – +20 ... +22
Одесса – +21 ... +23
Николаев – +24 ... +26
Херсон – +23 ... +25
Кропивницкий – +22 ... +24
Черкассы – +21 ... +23
Чернигов – +19 ... +21
Суммы – +19 ... +21
Полтава – +21 ... +23
Днепр – +22 ... +24
Запорожье – +22 ... +24
Донецк – +22 ... +24
Луганск – +23 ... +25
Харьков – +23 ... +25
Киев – +20 ... +22
Ранее "Страна" писала о том, что синоптик рассказала, какая погода ждет Украину на Петра и Павла.
Также мы сообщали, что в Киеве июнь-2019 стал самым жарким в истории: 11 температурных рекордов и температура на 5,4 градуса выше нормы.