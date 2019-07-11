В случае подтверждения слухов о назначении руководителя телеканала Игоря Коломойского "1+1" Александра Ткаченко главой Киевской городской государственной администрации, мэр Киева Виталий Кличко намерен в качестве меры противодействия создать исполком Киеврады, который переберет на себя часть функций КГГА. Об этом "Стране" сообщили источники в окружении Кличко.

Как сообщается, КГГА фактически не подчиняется Киевраде и одобрение Киеврады не требуется при назначении на посты в КГГА. А у самой Киеврады нет полноценного исполнительного органа, хотя закон о местном самоуправлении позволяет горсоветам создавать такие исполкомы, а главным должностным лицом, который руководит исполкомом местного совета, является как раз мэр.

В полномочия исполкомов входит разработка программ развития города и его бюджетов, руководство городскими службами, коммунальными предприятиями, ЖКХ, учреждениями образования, культуры, здравоохранения, социальными службами, строительством и ремонтом объектов коммунального подчинения, распоряжение средствами местного бюджета, включая субвенции из центра и т.п. В общем, все, чем сейчас заведует КГГА.

В то же время по закону о местных администрациях, КГГА должна реализовать полномочия, "делегированные ей соответствующим советом". Например, контроль за деятельностью местных органов самоуправления, надзор и проведение государственной политики.

Интересно и то, что из действующих заместителей главы КГГА кресла могут сохраниться только у двоих. Один из них - это замглавы КГГА Петр Пантелеев, который курирует в столице вопросы благоустройства, ЖКХ и экологии.

Эти направления Пантелеев курировал как при Кличко, так и при Попове и при Черновецком, будучи начальником Управления развития и реформирования жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА. Он может сохранить за собой место в силу того, что среди новой власти специалистов по этому направлению не так и много.

Второй - это замглавы КГГА Дмитрий Давтян, который курирует в Киеве вопросы транспорта и транспортной инфраструктуры (дороги и мосты), связи, а также торговли и предпринимательства. Давтян считается креатурой мэра Харькова Геннадия Кернеса, сын которого Даниил Привалов курирует работу коммунального объединения (КО) "Киевзеленстрой". Отметим, что и Кернес, и Привалов идут по списку "Оппозиционного блока", который считается техническим проектом Ахметова и Коломойского с целью отобрать голоса у "Оппозиционной платформы За жизнь" (подробнее об этом можно прочитать здесь).

"Очевидно, что команда Зеленского хотела бы иметь сильные позиции во всех крупных городах и, в первую очередь, в Киеве. Я не исключаю попытку новой команды побороться за первое место в столице. Но, думаю, что надо дождаться итогов парламентских выборов, и тогда станет понятнее - будут ли в Киеве объявлять досрочные выборы, или же разделят должности мэра и главы КГГА. И тогда, в общем-то все равно - будут ли проводить выборы или нет", - считает политолог Андрей Золотарев.

Подробнее о ситуации вокруг возможного назначения Александра Ткаченко главой КГГА можно прочитать здесь.

Ранее сообщалось, что Кличко подтвердил намерения Зеленского назначить своего главу КГГА.

Также мы писали, что чтобы назначить нового главу КГГА нужно представление Кабмина.