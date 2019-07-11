Россия никогда не отказывалась от расширения Нормандского формата. Так президент РФ Владимир Путин прокомментировал предложение Владимира Зеленского обсудить украинский кризис с лидерами Великобритании, США, ФРГ и Франции во время встречи с президентом Боливии Эво Моралесом. Об этом сообщает "Зеркало недели".

Лидер России отметил, что Москва ни разу не уклонялась от переговоров по Украине.

"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата", - заявил Путин.

Однако добавил, что говорить о новой встрече можно будет только после выборов в Раду и формирования правительства Украины.

"Более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны", - сказал российский президент.

Также Путин сказал, что пока не знает, как на предложение Зеленского отреагируют другие участники нового формата. Кроме того, встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена.

"Это очевидная вещь", - подчеркнул он.

Напомним, 8 июля Владимир Зеленский видеообращении предложил Владимиру Путину провести переговоры с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран Нормандского формата в Минске.

Как ранее сообщала "Страна", в новом фильме режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" Владимир Путин сказал, что строительство союзнических отношений между Россией и Украиной неизбежно.

В том же интервью для фильма президент РФ признался, что в 2014 году в ходе телефонной беседы с тогдашним главой Белого дома Бараком Обамой были достигнуты некие договоренности об Украине. Однако американская сторона их сорвала.