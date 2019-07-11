Согласно 118 статье Конституции Украины главы местных госадминистраций назначаются на должности и увольняются с должности президентом по представлению Кабмина. Поэтому представление о назначении генерального директора телеканала "1+1" Игоря Коломойского Александра Ткаченко на должность главы КГГА должен подавать именно Кабинет Министров, однако на данный момент такого представления нет.

Об этом заявил "Стране" вице-премьер Павел Розенко, комментируя сообщения о возможном назначении Ткаченко на пост главы Киева.

"Представление (на должность главы КГГА - Прим.Ред.) делает именно Кабмин. И пока этот вопрос не выносился на рассмотрение КМУ, - заявил "Стране" в четверг, 11 июля, вице-премьер Павел Розенко. - Но моя позиция: есть закон, по которому избранный киевлянами мэр назначается главой Администрации. А это Виталий Кличко. Внесение других кандидатур - незаконно и недопустимо".

Напомним, ранее в этот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в ходе встречи с президентом Зеленским тот подтвердил свои намерения назначить нового главу Киевской горадминистрации.

Подробнее о попытках Зеленского поменять главу КГГА можно прочитать здесь.