В Харькове мужчина завладел чужим автомобилем, угрожая водителю ножом, а затем попал в аварию, пытаясь скрыться от погони. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

10 июля в полицию Харькова поступил вызов о незаконном завладении авто "ВАЗ".

В районе Пятихаток неизвестный мужчина сел в машину 50-летнего таксиста. Злоумышленник приставил нож к горлу шофера такси и потребовал, чтобы тот покинуть автомобиль. После чего на отобранной легковушке угонщик уехал в сторону Белгородского шоссе. Пострадавший водитель не растерялся, остановил проезжавший "Ford" и обратился за помощью к сидящему за рулем мужчине.

Видео: ТСН

Началась погоня за злодеем. Спасаясь от преследования, похититель столкнулся с автомобилем "Alfa Romeo", затем с "Мitsubishi" и врезался в электроопору.

33-летнего угонщика госпитализировали в больницу с ушибами и ссадинами.

Всего в результате неудачного угона получили механические повреждения 4 автомобиля: два "ВАЗа", "Alfa Romeo" и "Мitsubishi".

Сведения о происшествии внесены в журнал Единого учета Шевченковского отдела полиции Харькова. Сейчас решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Как сообщала "Страна", 7 июля в Харькове произошло смертельное ДТП: на улице Шевченко столкнулись две легковушки, оба водителя погибли на месте.

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