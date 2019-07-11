В сети активно обсуждают заявление президента Владимира Зеленского о люстрации.

Глава государства сегодня в очередном видеообращении предложил расширить действие закона об очищении власти. На президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

То есть - на все кадры, которые были при власти при Петре Порошенко.

Такое предложение президент внес в ответ на обвинения из лагеря экс-президента. У Порошенко обвиняют Зеленского в желании отменить люстрацию. Сейчас этот вопрос рассматривает Конституционный суд.

Но это формальный повод. Фактически же - глава государства продолжает вбрасывать в общество завиральные идеи, которые технически не могут быть реализованы. Видимо с целью произвести впечатление на избирателей.

Соцсети отреагировали на предложение Владимира Зеленского, которое он обещал подать в Раду как законопроект. Интересно, что буквально несколько дней назад о разработке такого документа говорил юрист Андрей Портнов.

"А в итоге Свинарчук на свободе"

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва назвал идею Зе профанацией предвыборных обещаний президента, который обещал посадить "свинарчуков".

"Президент Зеленский решил выступить с идеей люстрации чиновников времен Порошенко. Оценивать ее сейчас бессмысленно. Так как в ближайшее время в жизнь она точно не воплотится. Нынешний парламент, который заканчивает свою работу, такой закон точно не примет. А когда до него дойдут руки у новой Рады одному Бене известно.

Для чего Зе эту идею выдал на гора именно сейчас, тоже понятно. Некоторые категории избирателей задаются вопросом - а когда, собственно, будут посадки Петра Порошенко и его соратников, обещанные Зеленским?

Вот чтоб их успокоить и побудить еще раз поверить Зе-команде и проголосовать за "Слугу народа" на выборах, и брошен в массы этот симулякр. Посадок нет. Но зато вот будет вам люстрация. Когда-нибудь в будущем, если вы за нас проголосуете. Примите и распишитесь.

Но симулякр на то и симулякр. Проблему не решает и вопросы не снимает. Например, по поводу дела Свинарчука, на котором так славно все пропиарились накануне выборов президента. Что с ним сейчас? Почему Свинарчук не только на свободе, но и даже возглавил корпорацию "Богдан", которая осваивает большой оборонный заказ? "Страна" кое-что узнала об этом".

"Он должен посадить преступников из прошлой власти, а не предлагать люстрировать всех так, чтоб страной остались управлять йолопы в шортиках", - прокомментировал под одним из постов политолог Олег Волошин.

Журналист Владимир Полуев поддерживает идею Зеленского, чтобы посмотреть как люстрация ударит по ее же авторам. Но тоже считает, что это предвыборный пиар.

"Зеленский предлагает расширить закон о люстрации на представителей прошлой власти. В принципе, идея веселая. Интересно было бы, конечно, посмотреть как по закону кармы люстрация вернется к ее же авторам. И как их от этого бомбанет.

Но как чисто технически реализовать? Ясно, что эта Верховная Рада закон не примет. В следующую явно попадет как минимум часть людей из тех, кого предлагают пустить под каток люстрации. И даже если гипотетически представить, что в следующем созыве найдут 226 голосов, как после выборов люстрировать уже избранных?

Но предвыборный лозунг неплохой. Пусть и нереалистичный. Любители рыцаря сериального образа оценят".

"Куда девать Данилюка и Авакова?"

Другой аспект проблемы поднял журналист Сергей Щербина:

"По-моему, у Владимира Александровича при вхождении в образ Лукашенко подотказали тормоза. Люстрировать всех с 23 февраля 2014 - это классно, но куда же теперь Данилюка девать, вместе с Абромавичусом? А вообще, конечно, популизм на марше".

Позже он добавил: "Ладно Данилюк с Абромавичусом. А Арсена Борисовича тоже на мороз, как попередника?". Имея в виду, что именно глава МВД помог Зеленскому прийти к власти - обеспечив нейтралитет полиции на выборах президента и отказавшись помогать "Сетке" Петра Порошенко.

Владимир Полуев тоже вспомнил о некоторых соратниках самого президента, которые также попадают под предлагаемую люстрацию: "После идеи люстрировать всех министров с 2014 по 2019, похоже Данилюк и Абромавичус уходят в оппозицию".

Об этих же чиновниках пишет и блогер Денис Гороховский: ""Люстрировать всех чиновников высшего звена, кто работал с 23 февраля 2014 года", - заявил Владимир Зеленский.

"Ну ах*еть теперь", - хором ответили Данилюк и Абромавичус".

Юрист Елена Лукаш выступила на стороне президента: "Самое время люстрировать люстраторов. Поддерживаю".

Журналист Валерий Калныш: "Может кто-нибудь объяснит Банковой, что нельзя смешивать выборные должности и назначаемые. Что "голова Верховної Ради" это по сути тот же депутат. И если уж так хочется отсечь от повторного избрания в парламент депутатов VIII созыва, то надо не закон менять, а вносить изменения в Конституцию. В частности, что-то сделать со ст. 76, где указан перечень условий, при которых человек не может быть депутатом ("Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку".)

И еще. Что это за прозрачный намек на действующего секретаря СНБО Александра Данилюка, который, по логике этой инициативы, не сможет занимать пост, потому что работал в правительстве Гройсмана в 2016-2018 годах?"