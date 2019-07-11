Ранее запланированный на июля визит представителей Североатлантического совета НАТО в Украину состоится в конце октября. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

"Североатлантический совет посетит Украину 30 и 31 октября 2019 года. Этот визит демонстрирует твердую приверженность Альянса Украине", - сказал представитель Альянса, подчеркнув при этом, что все союзники по НАТО "решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и ее право решать свое будущее".

Более подробная информация о визите будет объявлена позднее. Из дипломатических источников агентству стало известно, что причиной переноса визита стали досрочные парламентские выборы, которые пройдут в Украине 21 июля.

Ранее "Страна" писала о том, что глава НАТО сообщил, что первым пунктом диалога альянса с РФ является ситуация в Украине.

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