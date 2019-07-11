Парламент Украины Рада ратифицировал соглашение о свободной торговле с Израилем. Как показала трансляция заседания на официальном канале "Рада", за проект закона под номером 0223 проголосовали 230 нардепов.

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем было заключено 21 января 2019 года в Иерусалиме. Депутаты постановили ратифицировать его. В соответствии с установленным порядком соглашение вступит в силу через 60 дней после даты последней дипломатической ноты, которой стороны извещают друг друга об окончании внутренних юридических процедур.

Действие украино-израильского соглашения не распространяется на временно оккупированные Россией территории Крыма, а также отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Как рассчитывают политики и экономисты, принятие соглашения стимулирует развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Израилем, позволит украинским производителям расширить рынки сбыта товаров, модернизировать производство и воспользоваться преимуществами либерализации рынка Израиля.

Напомним, зимой в СМИ активно обсуждалась тема массовых депортаций украинских туристов из Земли обетованной.

В ответ на высылки в Борисполе стали заворачивать приезжих из Израиля.

"Страна" разбиралась, почему обе страны устраивают взаимные депортации и "пограничная война".