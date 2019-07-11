Депутаты Верховной Рады Украины спели Гимн Украины у здания парламента в честь завершения работы 8-го созыва и сделали совместное фото, после чего спикер Андрей Парубий выступил с прощальной речью. Соответствующее видео публикует на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.

Фото: Facebook/Yan Dobronosov

"Это были крутые годы того, что мы сделали, история это оценит. Когда я вспоминаю, как мы принимали декоммунизацию, церковные законы, принимали закон о языке, безвиз, к ним можно по разному относится, - 144 закона. Нас сегодня пытаются дискредитировать всеми силами и огромные средства массовой информации кидаются на то, чтобы дискредитировать этот состав, но история даст оценку нашей работе", - заявив спикер парламента перед депутатами.

"Я могу сказать свою оценку сегодня, когда мы стояли плечом к плечу и создавали новую армию... мы спорили, и, очевидно, так бывает и должно быть в любом парламенте, но я знаю точно, каждый болел за Украину, за величие Украины, за победу Украины на передовой. Это не завершает нашей каденции, мы будем бороться за все достижения, мы не дадим никому ликвидировать ни одного достижения, которого мы достигли", - подытожил Парубий.

Видео: Facebook/Yan Dobronosov

Перед этим сегодня Верховная Рада утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему парламентских в парламент по открытым спискам. За соответствующий законопроект №3112-1 проголосовали 230 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Ранее сообщалось, что сегодня Рада займется новым главой МИД и примет заявление по членству России в ПАСЕ.