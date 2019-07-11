Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 6449 о химической кастрации в случае изнасилования лица до 14 лет. Парламент также поручил правительству создать публичный реестр осужденных за изнасилование несовершеннолетних. За законопроект проголосовали 247 нардепов, пишет 112.ua.

Закон предусматривает применение химической кастрации в случае изнасилования лица в возрасте до 14 лет. Формулировка дословно такая: "совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любого другого предмета в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия".

Установлено, что принудительная кастрация заключается в введении осужденному антиандрогенных препаратов, которые состоят из химических веществ, направленных на снижение либидо и сексуальной активности. Принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте свыше 65 лет.

Также документ ужесточает санкцию за изнасилование группой или несовершеннолетнего лица - с 12 до 15 лет лишения свободы. Развращение лица до 16 лет будет караться только лишением свободы до 5 лет (изъята норма о возможном ограничении свободы).

В Админкодексе установили необходимость пожизненного надзора за совершеннолетними, осужденными к лишению свободы за изнасилование несовершеннолетней или несовершеннолетнего, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное относительно несовершеннолетней или несовершеннолетнего, половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, развращение несовершеннолетних. В таких случаях прекращение админнадзора не предусмотрено.

Кабмину поручили в течение двух месяцев обеспечить создание публичного реестра лиц, осужденных в соответствии со статьями 152, 153, 155, 156 УКУ за:

изнасилование несовершеннолетней или несовершеннолетнего;

насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное относительно несовершеннолетней или несовершеннолетнего;

половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости;

развращение несовершеннолетних.

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

Напомним, что в Раде дали старт созданию реестра педофилов в начале июля.

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