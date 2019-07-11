В Киевской области суд оправдал знатока литературы, который назвал мэра гандоном
Киевский апелляционный суд освободил от админответственности жителя Тетиева Киевской области, назвавшего мэра города "гандоном". Об этом пишет профильное издание Судебный репортер, ссылаясь на решение суда от 3 июня.
В апреле 2019 года в Тетиеве проходило общественное собрание по поводу зарыбления речки Роська, в ходе которого ответчик, указывая на мэра, сказал, что такие "гандоны" пишут неправду. Мэр обратился в Тетиевский райсуд, и тот признал ответчика виновным в мелком хулиганстве (статья 173 КУоАП) и оштрафовал на 51 гривну. Нарушитель не согласился с постановлением и обратился в апелляционный суд. Он заявил, что не матерился, а имел в виду французского писателя-фантаста Ива Гандона (1899-1975), "поскольку считал, что его оппонент, как французский писатель, рассказывает фантастические вещи".
Апелляционный суд признал такую версию возможной. "Все сомнения в доказанности вины лица толкуются в его пользу, и поскольку убедительных доказательств того, что ЛИЦО_1, сказав слово "гандон", хотел тем самым обидеть ЛИЦО_2, а не вспомнил фамилию французского писателя-фантаста, в материалах дела отсутствуют, то все сомнения решаются в пользу привлеченного лица", - говорится в постановлении апелляции. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.
Напомним, что Илона Маска вызвали в суд за оскорбление британского дайвера, которого он назвал педофилом.
Также мы писали о том, что Королевская подала в суд на Реву за слова о "мразях в "ЛДНР".