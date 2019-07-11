Киевский апелляционный суд освободил от админответственности жителя Тетиева Киевской области, назвавшего мэра города "гандоном". Об этом пишет профильное издание Судебный репортер, ссылаясь на решение суда от 3 июня.

В апреле 2019 года в Тетиеве проходило общественное собрание по поводу зарыбления речки Роська, в ходе которого ответчик, указывая на мэра, сказал, что такие "гандоны" пишут неправду. Мэр обратился в Тетиевский райсуд, и тот признал ответчика виновным в мелком хулиганстве (статья 173 КУоАП) и оштрафовал на 51 гривну. Нарушитель не согласился с постановлением и обратился в апелляционный суд. Он заявил, что не матерился, а имел в виду французского писателя-фантаста Ива Гандона (1899-1975), "поскольку считал, что его оппонент, как французский писатель, рассказывает фантастические вещи".

Апелляционный суд признал такую версию возможной. "Все сомнения в доказанности вины лица толкуются в его пользу, и поскольку убедительных доказательств того, что ЛИЦО_1, сказав слово "гандон", хотел тем самым обидеть ЛИЦО_2, а не вспомнил фамилию французского писателя-фантаста, в материалах дела отсутствуют, то все сомнения решаются в пользу привлеченного лица", - говорится в постановлении апелляции. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

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