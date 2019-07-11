В КГГА заверили, что образвавшаяся на недавно открытом в Киеве пешеходно-велосипедном мосту трещина совершенно безопасна. По словам заместитель главы КГГА Александра Спасибко, трещина в покрытии не на мосту, а у стойки ограждения, вероятно, образовалась из-за перепада температур и туго натянутых тросов (это физический процесс) и ее ликвидируют уже сегодня. ООб этом сообщается на странице КГГА в соцсети.

"Прежде всего, хочу заверить киевлян и гостей столицы в абсолютной безопасности моста. Подчеркиваю, что никаких конструктивных нарушений здесь нет. Трещина образовались в покрытии, вероятно, вследствие перепада температур и сильно натянутых тросов. И уже сегодня ее ликвидирует подрядчик в течение 3-4 часов, поскольку повреждения должно быть устранено в результате гарантийных обязательств", - цитируют в сообщении Александра Спасибко.

Напомним, на пешеходном мосту, который был открыт 26 мая, появилось несколько новых трещин, но на этор раз повреждения были найдены не на стеклах, а у основания одного из ограждений.

Как сообщалось, 26 мая, на следующий день после торжественного открытия пешеходно-велосипедного моста, который соединяет Владимирскую горку и арку Дружбы народов, на смотровых площадках потрескались панорамными стекла.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал произошедшее диверсией и пообещал решить проблему за сутки. Тогда мост перекрыли, а стекла восстановили.

Однко уже 1 июня в Киеве на новом пешеходном мосту треснуло еще одно стекло.