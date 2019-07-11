Президент Украины Владимир Зеленский предложил законопроект по расширению действия закона об очищении власти (о люстрации) на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

"Нами наработан законопроект о расширении норм закона "Об очищении власти". Предлагаю в перечень должностей, попадающих под люстрацию, добавить: президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook в четверг.

Президент отверг обвинения в намерении отменить люстрацию.

"Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию – мы предлагаем ее усилить", - заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что законопроект о люстрации – только общественная оценка деятельности соответствующих лиц.

"Уверен, что действия всех указанных лиц в будущем получат и справедливую юридическую оценку", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что за неполных 2 месяца, которые он находится на должности и встречается с чиновниками разных уровней, у него "просто не хватает цензурных слов".

"Понимаю - это безнадежный диагноз. Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые - на самом деле они все одной масти. Им всем фиолетово!" - пояснил он.

Зеленский задался риторическим вопросом, зачем нужна армия чиновников, которые не ходят на работу, демонстрируют бурную деятельность только в Facebook, держат семьи в США, обвиняют украинцев в том, что те слишком много едят и гробят здоровье нации, рассказывая о вреде вишневых косточек.

"Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень? Для чего министр экономики времен Януковича называет граждан "ублюдками", выбивает из рук телефоны и обещает "дать им по морде"?!" - продолжил возмущаться глава государства.

Зеленский признался, что уже давно озабочен мыслью, что делать с такими нерадивыми чиновниками.

"Я каждый день ломаю голову: что с ними сделать? Может, обменять их всех на наших пленных? А может, одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую? Думаю, наименьшее, что можно сделать сейчас, - навсегда лишить их всех возможности участвовать в управлении государством", - подытожил президент.

Напомним, еще в январе 2015 года 47 депутатов Верховной Рады подали в Конституционный суд представление о проверке положений закона "Об очищении власти" (люстрации) на соответствие Конституции. Только 4 июля Конституционный суд рассмотрел закон о люстрации, но решения по нему не принял. По мнению нардепа Виктории Сюмар, отменить этот закон сейчас хотят, чтобы посадить в новое правительство "люстрированных чиновников времен Януковича-Азарова".

В свое время под закон о люстрации попал Андрей Богдан. Став в мае главой тогда еще Администрации президента, он заявил, что это произошло вследствие несправедливости.