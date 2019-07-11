Американский рэпер Раким Майер, известный под псевдонимом A$AP Rocky, арестованный в Швеции, отменил все свои концерты до конца июля. Об этом в Instagram заявил менеджмент исполнителя организаторам испанского фестиваля Sonar Festival, на котором Майер должен был выступить 19 июля.

Как сообщалось, музыкант был объявлен хедлайнером дня на киевском фестивале Atlas Weekend 13 июля.

"A$AP Rocky арестован в шведской тюрьме на неопределенный период времени за то, что оборонялся во время уличной стычки. Из-за этой злополучной ситуации он вынужден отменить свой европейский фестивальный тур и все концерты в июле", - говорится в заявлении менеджмента для Sonar Festival.

Скриншот: Instagram/sonarfestival

В то же время в соцсетях рэпера пока нет никаких заявлений по подводу отмены концертов. Страницы Atlas Weekend также пока не дают комментариев на этот счет. Последнее сообщение по поводу выступления A$AP Rocky появилось накануне. Организаторы киевского феста сообщили, что находятся в постоянном контакте с менеджментом рэпера и следят за ситуацией вокруг его ареста.

Напомним, A$AP Rocky был задержан в ночь на 3 июля. Его задержали из-за видео, на котором Майер хватает неизвестно мужчину и бросает его на пол. Теперь ему инкриминируют нападение на человека. По словам A$AP Rocky, 30 июня он шел по центру города в сопровождении охраны, когда их начали преследовать двое мужчин. Они шли за Майерсом четыре квартала и не реагировали на просьбы оставить его в покое. Инцидент закончился дракой, за которую задержали артиста и его охранников.

Затем суд в Стокгольме арестовал A$AP Rocky за применение насилия. Музыканта оставили под стражей на две недели, чтобы предотвратить вероятный побег. Апелляционный суд, в который обратились адвокаты артиста, оставил решение без изменения. В Верховном суде на подобное обращение ответили, что они не занимаются такими делами, поэтому пересматривать арест Майерса не будут.

Из-за ареста A$AP Rocky, его коллеги-рэперы устроили бойкот Швеции. Тем временем, организаторы фестиваля Atlas Weekend уже сообщили, что готовятся к возможной отмене выступления музыканта и ведут переговоры о замене с артистами в этом же сегменте.

Напомним, Фестиваль Atlas Weekend пройдет на ВДНХ с 9 по 14 июля. Среди хэдлайнеров фестиваля - американский дуэт The Chainsmokers, американская группа Black Eyed Peas, британский музыкант Лиам Галлахер (Liam Gallagher) и российская группа "Сплин".