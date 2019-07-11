Дальнейшая эксплуатация недавно открытого Пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку и арку Дружбы Народов, угрожает жизни людей. Появление на мосту новых трещин и провисание тросов может свидетельствовать о грубых нарушениях при строительстве моста и привести к оползню на склонах, где находятся опоры моста.

Об этом рассказал "Стране" бывший глава КГГА Александр Попов, комментируя появление в СМИ фотографий, на которых видно трещины на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки и зазоры с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет.

По словам Попова, большой ошибкой власти было то, что эксплуатация моста началась без подписания государственного акта о приемке объекта в эксплуатацию.

"При подписании такого акта должна была состояться проверка скрытых работ - как забито свайное поле, как установлены колонны, каково было армирование колонн, как сделаны площадки, которые соединяют часть береговую и сам мост. Этого не произошло и сегодня в разных местах этого сложного сооружения вылазят проблемы, которые начинают будоражить людей. В частности, мы видим на фотографии проблемы с примыканием самой конструкции моста к склонам, на Владимирской горке. Это, с моей точки зрения говорит о том, что неправильно сделаны работы по укреплению прилегающей территории. Прошло только полтора месяца эксплуатации моста. С выпадением осадков, воздействием различных атмосферных факторов, такие моменты могут проявляться и дальше. Поэтому, с моей точки зрения, мост должен быть обязательно проинспектирован специалистами, подписаны акты, или выявлены проблемные вопросы, которые нужно устранить, и только после устранения его можно эксплуатировать в том режиме, на который он рассчитан", - рассказал "Стране" Попов.

По его мнению, дальнейшая эксплуатация моста без осмотра специалистами может привести к оползням на Владимирской горке.

"Хорошо, если окажется, что эти изменения не связаны с просадкой основной конструкции, то есть опорной части и ее пролетов. Если речь идет об осадке опор, то это ситуация очень настораживающая, потому что мост находится на территории, которая является для Киева потенциально оползнево опасной. Тут это может произойти в условиях уже построенных конструкций, где на грунты опираются эти части моста. Поэтому немедленно нужно проводить экспертизы. Вполне возможно, что будут оползни, тогда части конструкции, прилегающей к склонам, обнажатся. Возможно, нужно будет укреплять склоны, - отмечает Попов. - Мы, когда сдавали путепроводы и мосты, проводили испытания. На эти сооружения загонялись большое количество грузового транспорта с тяжелым грузом. Тогда только вводили объекты в эксплуатацию".

Напомним, в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, который открыли совсем недавно, снова образовалась трещины. Как сообщает Информатор, новые повреждения появились у основания одного из ограждений. Также значительно ослабли тросы. Трещина размером с палец появилась на крайней опоре перил со стороны Владимирской горки. Также тросы, которые стягивают остальное ограждение, ослабли и провисли. Кроме этого, видны зазоры и с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет.



Замглавы КГГА Александр Спасибко, комментируя появление новых проблем на мосту, заявил, что они связаны с резким перепадом температур и будут ликвидированы уже в четверг, 11 июля.