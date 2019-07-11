Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину в течение трех месяцев разработать новые маршруты посещения Чернобыльской зоны, в том числе по водным объектам. Об этом мдет речь в указе №512 от 10 июля, опубликованном на сайте главы государства.

Этим же указом Зеленский поручил Кабмину принять меры для усовершенствования условий посещения зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, развития туризма на этих территориях. В частности, необходимо обеспечить проверку технического состояния контрольно-пропускных пунктов в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения и провести в случае необходимости работы по их восстановлению и обустройству, а также утвердить схемы перемещения посетителей на контрольно-пропускных пунктах для обеспечения их безопасности и повышения пропускной способности таких пунктов.

Также президент поручил правительству решить вопрос обустройства маршрутов необходимой инфраструктуры, принять меры по неуклонному соблюдению правил радиационной безопасности во время пребывания посетителей в этих зонах, обновить оборудование и приборы по проведению дозиметрического контроля; способствовать созданию новых маршрутов посещения, в частности, маршрута с использованием водных путей, с обустройством соответствующих контрольно-пропускных пунктов; обеспечить размещение на официальном сайте Государственного агентства по управлению зоной отчуждения информации о графике посещения Чернобыльской зоны.

Кроме того, Зеленский поручил Кабмину усовершенствовать порядок и условия посещения Чернобыльской зоны, предусмотрев предоставление запросов о намерении посещения территорий в таких зонах через электронный кабинет за три календарных дня до дня посещения, обработку запросов с использованием информации, предоставленной правоохранительными органами и получение в электронном виде результатов рассмотрения запросов о намерении посещения.

Также указом глава государства поручил Кабмину способствовать представлению на международном туристическом рынке нового направления "Безопасный Чернобыль" и отработать вопрос о проведении в зоне отчуждения учебно-тренировочных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе в рамках углубления сотрудничества с государствами - членами НАТО и государствами - членами ЕС в сфере гражданской защиты.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский пообещал, что в зоне ЧАЭС не будет взяток туристов, вывоза металлолома и использования ресурсов.

Также мы сообщали, что названы сроки, когда введут в эксплуатацию новый конфайнмент на ЧАЭС.